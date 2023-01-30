Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:21, 30 января 2023Наука и техника

Танкист рассказал о системе защиты Т-90М

«Известия»: система защиты танка Т-90М «Прорыв» способна фиксировать лазерное облучение

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский танк Т-90М «Прорыв» оснащен системой защиты, которая фиксирует лазерное облучение машины. О возможностях системы российский танкист рассказал военному корреспонденту «Известий» Валентину Трушину.

Система защиты способна подать сигнал в шлемофон танкиста, если по машине целятся. «Короткий, пронзительный, его не перепутаешь ни с чем. Больше думаешь об экипаже. Нужно спасти экипаж, удержать машину и уйти от ответных действий», — рассказал командир танка с позывным Стрела.

Отмечается, что Т-90М способен одним ударом уничтожить укрепрайон Вооруженных сил Украины. Танк получил новое гладкоствольное орудие 2А82-1М калибра 125 миллиметров и систему управления огнем «Калина». Т-90М отличается от базовой версии башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием и оптимизированным размещением топлива и боекомплекта.

Материалы по теме:
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»: как изменилось российское оружие в 2022 году
Гиперзвук, испытания «Сармата» и «Терминатора»:как изменилось российское оружие в 2022 году
30 декабря 2022

Ранее в январе военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что защита Т-90М позволяет нивелировать применение противотанковых комплексов, включая американские Javelin. Особенностью танка стала небольшая масса по сравнению с танками противника.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» завершил очередной контракт на поставку Министерству обороны России новой партии танков Т-90М.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Вооруженные силы России заняли более выгодные позиции в районе Угледара
Президент Хорватии призвал следить за Украиной 24 часа в сутки
Садальский осудил «молодого и глупого» Корчевникова за слова о Кикабидзе
Россиянам раскрыли способы без проблем продать ипотечную квартиру
Бывшего сотрудника российской колонии осудили за взятку от осужденного
Живот россиянки с 90 пакетиками кокаина показали на фотографии
Минобороны отчиталось об остановке военно-биологических программ США на Украине
Стилист назвала россиянкам способы подчеркнуть талию с помощью одежды
Стало известно о вероятной отставке назначенного Киевом главы Луганской области
Названы лучшие способы борьбы со страхом похода в спортзал
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.