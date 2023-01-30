Танкист рассказал о системе защиты Т-90М

«Известия»: система защиты танка Т-90М «Прорыв» способна фиксировать лазерное облучение

Российский танк Т-90М «Прорыв» оснащен системой защиты, которая фиксирует лазерное облучение машины. О возможностях системы российский танкист рассказал военному корреспонденту «Известий» Валентину Трушину.

Система защиты способна подать сигнал в шлемофон танкиста, если по машине целятся. «Короткий, пронзительный, его не перепутаешь ни с чем. Больше думаешь об экипаже. Нужно спасти экипаж, удержать машину и уйти от ответных действий», — рассказал командир танка с позывным Стрела.

Отмечается, что Т-90М способен одним ударом уничтожить укрепрайон Вооруженных сил Украины. Танк получил новое гладкоствольное орудие 2А82-1М калибра 125 миллиметров и систему управления огнем «Калина». Т-90М отличается от базовой версии башенным модулем новой конструкции с многослойным бронированием и оптимизированным размещением топлива и боекомплекта.

Ранее в январе военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что защита Т-90М позволяет нивелировать применение противотанковых комплексов, включая американские Javelin. Особенностью танка стала небольшая масса по сравнению с танками противника.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» завершил очередной контракт на поставку Министерству обороны России новой партии танков Т-90М.