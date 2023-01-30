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11:36, 30 января 2023Бывший СССР

Зеленский потребовал от Макрона не допускать российских спортсменов к Олимпиаде

Зеленский написал письмо Макрону с просьбой не допускать к Олимпиаде россиян и белорусов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону с требованием не допускать к Олимпийским играм-2024 российских и белорусских спортсменов. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram.

По словам Зеленского, письмо Макрону является продолжением беседы двух президентов, которая состоялась 24 января. Тогда украинский президент уже призывал не допускать россиян и белорусов к Олимпиаде.

«Попытки Международного олимпийского комитета по возвращению российских спортсменов на соревнования и Олимпийские игры — это попытка сказать всему миру, что террор может быть чем-то приемлемым <...> Готовясь к Олимпиаде в Париже, мы должны быть уверены в том, что Россия не сможет использовать ее или любое другое международное спортивное событие для пропаганды агрессии или своего государственного шовинизма», — заявил глава государства.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что рассматривает возможность предоставления индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Разрешение выступать на соревнованиях смогут получить только спортсмены, не поддержавшие проведение СВО на Украине и не нарушавшие антидопинговые правила.

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Алевтина Запольская
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