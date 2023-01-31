Российский боец ММА Александр Емельяненко показал архивное видео с братом Федором

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко показал архивную видеозапись с участием старшего брата — Федора Емельяненко. Спортсмен опубликовал ролик в своем Telegram-канале.

На видео братья покупают орехи у уличных продавщиц и общаются с ними. «Какие орешки лучше взять?» — поинтересовался Емельяненко-младший у подписчиков.

В августе прошлого года Александр Емельяненко описал отношения с братом фразой «Федору сейчас не до меня». Он заявил, что у Емельяненко-старшего появилась новая команда и новые братья.

Публичный конфликт между братьями Емельяненко начался в 2017 году, когда Александр в СМИ раскритиковал брата и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.