Военный аналитик назвал цель возможных поставок самолетов Украине

Военный аналитик Леонков назвал эскалацию целью возможных поставок самолетов Украине

Минимальные поставки самолетов в зону боевых действий западными странами не смогут изменить ход специальной военной операции (СВО), считает военный аналитик Алексей Леонков. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал цель, ради которой союзники Украины могут передать ей авиацию.

«Эти поставки нужны для поддержания горения конфликта в надежде, что он будет затянут и принесет какой-то результат. Эти поставки — чисто политическое решение. С военно-технической точки зрения они не вносят перелом в боевые действия, а приводят к тому, что эскалация растет. Европа тем или иным образом втягивается в этот конфликт по полной программе, и все близится к тому, что рано или поздно произойдет конфликт между странами Европы и Россией со всеми вытекающими последствиями», — поделился мнением специалист.

Поставки авиации в зону СВО приводят к тому, что рано или поздно вся эта авиация сбивается. Активную воздушную поддержку она вряд ли окажет, потому что требуется не пять-десять самолетов, а гораздо больше Алексей Леонков военный аналитик

Передача авиации

Если западные страны согласуют передачу авиации Украине, этот процесс будет более быстрым, чем с поставками танков, считает Алексей Леонков.

«Эти самолеты будут базироваться на территории стран НАТО и оттуда совершать боевые вылеты. Единственное, что нужно организовать украинской стороне, это так называемые аэродромы подскока, где они будут заправлять самолеты, возвращающиеся с боевых заданий. Такая тактика была у них с середины прошлого лета», — объяснил он.

Обучение пилотов

Для управления тем или иным видом истребителей пилотам нужна переквалификация, которая занимает долгое время. По мнению Алексея Леонкова, самолеты могут быть переданы вместе с летчиками.

«Если отталкиваться от того, что писали американцы, программа переобучения пилотов с одного типа самолетов на другой занимает примерно девять месяцев. Ускоренная программа означает, что пилот чему-то не научится. Но пилот, который садится в боевую машину, должен обладать всей механикой полета и разбираться во всех устанавливаемых вооружениях, чтобы точно наводить и поражать цель», — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности передачи самолетов Украине. Об этом он сообщил по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает BFMTV. При этом он отметил, что таких запросов со стороны Киева не поступало.

Между тем в разговоре с изданием Politico неназванный помощник министра обороны Франции сообщил, что Украина обратилась к Парижу с просьбой об обучении пилотов.