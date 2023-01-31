В Москве суд рассмотрит дело обвиняемого в убийстве найденной в чемодане модели

В Москве будут судить 24-летнего обвиняемого в убийстве найденной в чемодане модели Ведлер

Пресненский районный суд Москвы рассмотрит дело 24-летнего Дмитрия Коровина, обвиняемого в убийстве модели Гретты Ведлер и спрятавшего ее тело в чемодане. Об этом во вторник, 31 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Пресненская межрайонная прокуратуры утвердила обвинительное заключение», — заявили в ведомстве. Коровин обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство»), пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») и части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Модель Гретта Ведлер исчезла из отеля на Лесной улице в Москве 24 февраля 2021 года. Друг манекенщицы рассказывал, что она состояла в близких отношениях с неким мужчиной, который угрожал ей убийством и постоянно преследовал.

Тело модели было обнаружено в гараже загородного дома в Липецке 12 марта 2022 года. Мотивом убийства российской модели стал конфликт из-за денег. В совершении преступления обвиняется 23-летний Дмитрий Коровин. Во время ссоры в номере московского отеля девушка оскорбляла его и обзывала нищебродом — разозлившись, он задушил ее. После убийства мужчина три дня провел с телом, все это время он употреблял алкоголь. Затем он решил избавиться от тела, спрятав его под кровать и повесив на дверь номера табличку «не беспокоить», и поехал в магазин за чемоданом. Вернувшись, обвиняемый уложил убитую в него, собрал постельное белье, перевернул матрас с пятнами крови и выехал из отеля. Весь год тело Гретты он хранил в гараже.

Кроме того, фигурант после убийства вставил сим-карту погибшей в свой телефон, зашел в приложение банка и взял кредит на сумму 743 тысячи рублей. Отмечается, что деньги он потратил.