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13:07, 31 января 2023Мир

Рябков обсудил с послом США контроль над вооружениями

Замглавы МИД Рябков обсудил с послом США Трейси вопросы контроля над вооружениями

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Линн Трейси вопросы контроля над вооружениями. Об этом во вторник, 31 января, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства России.

«В ходе беседы обсуждались некоторые актуальные вопросы контроля над вооружениями», — говорится в сообщении.

Это их вторая встреча с начала недели. 30 января Трейси передала Рябкову копии верительных грамот. Москва ждет, что американский посол будет следовать «требованиям российских законов», указал тогда замглавы МИД.

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что одной из важнейших задач американского дипломата будет попытка не ухудшить отношения между странами еще больше. Между тем задачей других послов, по ее словам, была деградация отношений Москвы и Вашингтона.

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Алина Гончарова
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