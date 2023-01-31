В России отреагировали на призыв Литвы переступать красные линии

Депутат Чепа: призыв Литвы переступать красные линии по поставкам Киеву — провокация

Призыв Литвы переступать красные линии в вопросе поставок вооружения Украине — очередное провокационное заявление с их стороны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отреагировал на заявление в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители. «Эти красные линии необходимо переступить», — заявил он.

Понятно, что они ничего сами сделать не могут, и единственное, что пытаются делать, это организовывать всевозможные провокации. Мы понимаем, кто какие занимает позиции в этом конфликте, поэтому естественно будем реагировать, будем впоследствии принимать по ним решения Алексей Чепа депутат Госдумы

По мнению депутата, в отношении Литвы необходимо принимать самые жесткие меры экономического характера. Позиции таких политиков никогда не будут приемлемыми, и они должны отвечать за подобные действия в течение многих лет, убежден он.

Ранее в МИД Литвы призвали страны-члены Европейского союза (ЕС) понижать статус диппредставительства России вслед за Латвией и Эстонией.

Также власти Литвы объявили о новом пакете помощи Киеву. По словам министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса, страна передаст Украине десятки зенитных установок L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость пакета составит около 125 миллионов евро.

