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14:40, 31 января 2023Бывший СССР

В России отреагировали на призыв Литвы переступать красные линии

Депутат Чепа: призыв Литвы переступать красные линии по поставкам Киеву — провокация

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Призыв Литвы переступать красные линии в вопросе поставок вооружения Украине — очередное провокационное заявление с их стороны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отреагировал на заявление в беседе с «Лентой.ру».

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны Запада поставить Украине дальнобойные ракеты и истребители. «Эти красные линии необходимо переступить», — заявил он.

Понятно, что они ничего сами сделать не могут, и единственное, что пытаются делать, это организовывать всевозможные провокации. Мы понимаем, кто какие занимает позиции в этом конфликте, поэтому естественно будем реагировать, будем впоследствии принимать по ним решения

Алексей Чепадепутат Госдумы

По мнению депутата, в отношении Литвы необходимо принимать самые жесткие меры экономического характера. Позиции таких политиков никогда не будут приемлемыми, и они должны отвечать за подобные действия в течение многих лет, убежден он.

Ранее в МИД Литвы призвали страны-члены Европейского союза (ЕС) понижать статус диппредставительства России вслед за Латвией и Эстонией.

Также власти Литвы объявили о новом пакете помощи Киеву. По словам министра обороны республики Арвидаса Анушаускаса, страна передаст Украине десятки зенитных установок L-70, боеприпасы и два вертолета Ми-8. Общая стоимость пакета составит около 125 миллионов евро.

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Варвара Кошечкина
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