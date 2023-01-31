Спикер Верховной Рады призвал Францию отправить Киеву танки и самолеты

Спикер Верховной Рады Стефанчук призвал Францию отправить танки Leclerc и боевые самолеты

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал Францию отправить Киеву танки Leclerc и боевые самолеты. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы видеть вместе с "Леопардами", "Абрамсами" и "Челленджерами" французские "Леклерки". Но также нам нужны [самолеты] Mirage ("Мираж") и Rafale "Рафаль", которые с самолетами других союзников защитят украинское небо. Дайте нам самолеты», — завил он.

Официальные лица Украины инициировали обсуждение передачи современных западных истребителей Киеву. Идею поддержали балтийские страны-участники НАТО.

Позже в Киеве говорили, что вероятным кандидатом на перевооружение Военно-воздушных сил Украины является американский истребитель F-16. При этом президент США Джо Байден отметил, что Вашингтон не намерен передавать эти самолеты Киеву.