Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине

Премьер Великобритании Сунак заявил о нецелесообразности отправки истребителей Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о нецелесообразности отправки истребителей Украине. Слова британского лидера передал его пресс- секретарь, сообщает Reuters.

«Британские истребители чрезвычайно сложны, и [украинским военным] потребуются месяцы, чтобы научиться летать. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину», — сказал журналистам представитель премьера.

Пресс-секретарь указал, что Лондон продолжит обсуждать помощь Киеву с союзниками.