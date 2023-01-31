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15:29, 31 января 2023Мир

Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине

Премьер Великобритании Сунак заявил о нецелесообразности отправки истребителей Украине

Фото: Air Force Command of Ukrainian Armed Forces / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о нецелесообразности отправки истребителей Украине. Слова британского лидера передал его пресс- секретарь, сообщает Reuters.

«Британские истребители чрезвычайно сложны, и [украинским военным] потребуются месяцы, чтобы научиться летать. Учитывая это, мы считаем нецелесообразным отправлять эти самолеты в Украину», — сказал журналистам представитель премьера.

Пресс-секретарь указал, что Лондон продолжит обсуждать помощь Киеву с союзниками.

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Виктория Кондратьева
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