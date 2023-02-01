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10:47, 1 февраля 2023Спорт

Федор Емельяненко ответил на вопрос о будущем после завершения карьеры

Боец Федор Емельяненко рассказал, что будет работать тренером после завершения карьеры

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко ответил на вопрос о будущем после завершения карьеры. Его слова приводит ТАСС.

«Нужно помогать ребятам, показывать самому, хочу быть действующим и работающим тренером. Не просто ходить с секундомером от одного к другому, а я еще сам могу что-то показать, рассказать, дать почувствовать», — рассказал он. Боец добавил, что также будет работать в Союзе ММА России.

В ночь на 5 февраля россиянин проведет прощальный бой на турнире Bellator 290 в США. Он подерется с американцем Райаном Бейдером.

Федор Емельяненко известен по выступлениям в Bellator, Rings, Pride, Strikeforce и M-1 Global. На его счету 40 побед при шести поражениях.

Дарья Коршунова
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