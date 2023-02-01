В Госдуме объяснили возможное закрытие торгпредства Казахстана в России

Депутат Затулин: желание Казахстана закрыть торгпредство в России — попытка маневрировать

Предложение Казахстана закрыть торгпредство в России, скорее всего, связано с желанием сохранить связи с Западом, предположил зампредседателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Астаны.

1 февраля стало известно, что Министерство торговли и интеграции Казахстана предложило закрыть торговое представительство республики в России. Публичные обсуждения проекта будут проходить в ближайшие две недели, до 15 февраля.

«Я думаю, что Казахстан маневрирует. Это его поведение было и до начала специальной военной операции. Связано оно с желанием сохранить связи со странами, которые сегодня вовлечены в санкционный режим. Скорее всего, это решение о закрытии торгового представительства связано с этим», — заявил Затулин.

Или речь идет о внутренней перестройке Константин Затулин депутат Госдумы

«У нас тоже в свое время были торгпреды. Хочу заметить, что сегодня их нет. Они ликвидированы и функции торгпредов возложены на дипломатических сотрудников. Я не исключаю, что это просто внутриведомственная рокировка», — отметил депутат.

Также Затулин сообщил, что в отношениях между Россией и Казахстаном наметилась определенная тенденция.

«С одной стороны, Казахстан обеспокоен тем, чтобы не попасть под раздачу санкций, а с другой стороны, он пытается извлечь выгоду из того, что является транзитной страной и через него, как и через другие страны ближнего зарубежья, мы пытаемся осуществлять контакты с санкционным миром. То есть ситуация неоднозначная», — подытожил собеседник «Ленты.ру».

9 января сообщалось, что власти Казахстана намерены денонсировать соглашение с Россией о мерах по взаимной конвертируемости и стабилизации курсов рубля и тенге, поскольку оно утратило актуальность. Договор был заключен 20 января 1995 года.

