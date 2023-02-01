Слова президента Бразилии об Украине назвали двойной пощечиной Шольцу

Junge Welt: президент Бразилии нанес Шольцу двойную пощечину своими заявлениями по Украине

Высказывая свою позицию относительно конфликта на Украине, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отвесил канцлеру Германии Олафу Шольцу двойную пощечину, пишет немецкое издание Junge Welt.

Комментируя свою точку зрения, журналисты указали, что в ходе встречи с канцлером ФРГ бразильский лидер дал понять, что Бразилиа не заинтересована в передаче вооружений Киеву. «"Бразилия — страна мира", — объяснил Лула да Силва, и косвенно это означает, что Германия, которая любила изображать из себя мнимую миролюбивую державу, стала страной, которая находится в состоянии войны», — отмечается в статье.

Второй пощечиной авторы статьи назвали отказ Бразилии примкнуть к осуждающим действия России странам — вместо этого Лула да Силва выступил за проведение переговоров между конфликтующими сторонами. В Junge Welt подчеркнули, что бразильский политик «позиционирует Бразилию не только между Украиной и Россией, но и фактически между Россией и Западом: как самостоятельный полюс силы».

Ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать новый международный формат по ситуации на Украине. «Нужна группа стран, которая сядет за стол с Украиной и Россией, чтобы попытаться прийти к миру», — подчеркнул он. По мнению бразильского лидера, важную роль в решении кризиса могли бы сыграть Китай, Индия и Индонезия.

В сентябре 2022 года власти Бразилии выступили против политики «дипломатической и экономической изоляции» вследствие текущего конфликта на Украине, а также за немедленное прекращение огня в этой стране. Они считают, что вопрос по Украине важно решать, опираясь на принципы международного права и Устава ООН.