В ОКР высказались о позиции олимпийского саммита по поводу санкций против России

ОКР: санкции против России не были единогласно поддержаны на олимпийском саммите

В Олимпийском комитете России (ОКР) сделали заявление о санкциях олимпийского саммита, прошедшего 9 декабря, против России. Оно доступно в Telegram-канале организации.

В ОКР подчеркнули, что санкции не были единогласно поддержаны на мероприятии. «В декларации Олимпийского Саммита по вопросу возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену очень четко закреплено, что за это решение участники Саммита высказались единогласно. Вместе с тем, предложенные участникам Саммита ограничения и санкции в отношении России и Беларуси, напротив, не были поддержаны ОКР», — говорится в заявлении.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что санкции были приняты единогласно и не подлежат обсуждению. Как следствие, вариант допуска россиян на турниры с флагом, гимном или другим опознавательным знаком своей страны не будет рассматриваться.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.