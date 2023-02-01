Захарова прокомментировала прошедшие у Авакова и Коломойского обыски

Захарова задалась вопросом, когда на Украине пройдут обыски по делу о крушении всей страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram обыски, прошедшие у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее сообщалось об обысках у Авакова. Следственные мероприятия были связаны с делом о крушении вертолета в Броварах Киевской области. Сам экс-министр впоследствии назвал их формальной отработкой версии. Кроме того, обыски прошли у Коломойского. По информации местных СМИ, следственные действия связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

«А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве?» — задалась вопросом дипломат.

27 января Захарова заявила, что слова президента США Джо Байдена о подготовке украинских войск к контрнаступлению подтверждают, что решения в Киеве принимает не президент республики Владимир Зеленский.