Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:10, 1 февраля 2023Бывший СССР

Захарова прокомментировала прошедшие у Авакова и Коломойского обыски

Захарова задалась вопросом, когда на Украине пройдут обыски по делу о крушении всей страны

Фото: Sergey Bulkin / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram обыски, прошедшие у экс-главы МВД Украины Арсена Авакова и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее сообщалось об обысках у Авакова. Следственные мероприятия были связаны с делом о крушении вертолета в Броварах Киевской области. Сам экс-министр впоследствии назвал их формальной отработкой версии. Кроме того, обыски прошли у Коломойского. По информации местных СМИ, следственные действия связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

«А когда у украинской "элиты" пройдут обыски по делу о крушении всей Украины и последующем мародерстве?» — задалась вопросом дипломат.

27 января Захарова заявила, что слова президента США Джо Байдена о подготовке украинских войск к контрнаступлению подтверждают, что решения в Киеве принимает не президент республики Владимир Зеленский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В граничащем с Украиной российском регионе атаковали нефтепровод
Подразделения «Южной» группировки заняли выгодные рубежи на донецком направлении
Российские военные ударили по скоплениям живой силы ВСУ в ДНР и ЛНР
Названы районы Подмосковья с наиболее подорожавшими загородными домами
Девушка установила виниры и осталась с «клавишами пианино» вместо зубов
Российские военные ударили по лодкам с десантом ВСУ
Неизвестный напал на сотрудницу полиции в подъезде ее дома в Москве и ограбил ее
Роспотребнадзор отреагировал на платный возврат товаров с браком на Wildberries
Затащившая теленка на Красную площадь американка объяснила мотивы поступка
Диетолог назвала полезные для худеющих жирные продукты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.