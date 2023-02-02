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12:00, 2 февраля 2023Россия

В Кремле отказались разглашать дату послания Путина Федеральному собранию

Песков отказался назвать дату оглашения послания Путина Федеральному собранию

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Кремле не разглашают дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитируют журналисты РИА Новости из кремлевского пула в Telegram-канале.

Песков пообещал своевременно информировать о сроках и дате оглашения послания президента.

30 января появились данные, что послание Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля. Впоследствии Песков эту информацию не подтвердил, отметив, что Кремль своевременно сообщит о дате послания.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства.

Путин, в свою очередь, сказал, что перенос оглашения послания Федеральному собранию объясняется динамикой текущих событий. Президент сообщил, что из-за этого «сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».

Как пояснял председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Конституция страны не устанавливает сроков послания президента парламенту, Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий.

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Анастасия Шейкина
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