Лавров назвал цель Запада по отношению к России

Лавров: Запад хочет, чтобы Россия прекратила быть великой державой

Запад хочет, чтобы Россия перестала быть великой державой. Такую цель западных стран по отношению к России назвал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Лавров утверждает, что в США и Европе много людей, которые думают, что «Россия слишком большая». Помимо этого, на Западе придумали специальный термин по отношению к стране — «Россию надо деколонизировать».

«Сейчас против нас собирают практически всю Европу во главе с США и декларируют разными лозунгами, но смысл один: окончательно, при жизни нынешнего поколения, решить "русский вопрос". Да, пусть не в газовых камерах, но сделать так, чтобы Россия прекратила существование как великая держава. Отодвинуть ее на задворки, разрушить ее экономику», — высказался Лавров.

В том же интервью Лавров заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической борьбы с США и их союзниками по НАТО. Также он сравнил нынешний кризис, вынудивший начать специальную военную операцию, с Великой Отечественной войной и войной 1812 года.

Также Лавров считает, что США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности. По его мнению, Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

