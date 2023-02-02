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18:54, 2 февраля 2023Забота о себе

Врач назвала безопасные для диабетиков фрукты и ягоды

Диетолог Павличенко назвала клубнику и апельсины безопасными для диабетиков фруктами

Фото: Sheraz Shaikh / Unsplash

Клубника и апельсины безопасны для диабетиков, если есть их в умеренном количестве, рассказала диетолог, терапевт, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко. Врач назвала «Ленте.ру» и другие полезные и вредные для людей с диабетом сладкие продукты.

Людям с сахарным диабетом необходимо тщательно следить за питанием и знать сколько углеводов содержится в продуктах, особенно сладких, например, во фруктах. Важным является и гликемический индекс фруктов. Однако важнее придерживаться простого правила — следить за размерами порций и соблюдать умеренность, утверждает Павличенко.

По словам диетолога, следует выбирать свежие или замороженные цельные фрукты и ягоды. Вместо того чтобы съесть несколько фруктов за один прием, их нужно распределить так, чтобы съесть как перекус в течение дня.

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Фрукты — это источник углеводов, и при их употреблении уровень сахара в крови может повышаться. Не стоит забывать, что помимо углеводов, фрукты содержат полезные пищевые клетчатку, микроэлементы, витамины и растительные биоактивные вещества — полифенолы

Светлана Павличенкотерапевт, диетолог

Диабетикам можно есть апельсины, клубнику, ежевику, добавила собеседница «Ленты.ру». А долю сухофруктов, изюма, фиников следует максимально ограничить в рационе.

Ананасы, манго и другие экзотические фрукты при сушке часто обрабатывают сахарным сиропом, что значительно увеличивает содержание углеводов

Светлана Павличенкотерапевт, диетолог

Павличенко призвала людей с сахарным диабетом избегать употребления пакетированных соков, так как в них практически нет клетчатки, а сахара много. По ее словам, доказано, что употребление магазинных соков может повышать риск развития диабета II типа.

Ранее Светлана Павличенко назвала способы улучшить пищеварение. Она призвала есть больше продуктов с клетчаткой.

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Вера Владзиевская
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