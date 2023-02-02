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13:59, 2 февраля 2023Бывший СССР

Евросоюз запустит программу по разминированию Украины на 25 миллионов евро

Премьер Украины Шмыгаль анонсировал программу ЕС по разминированию на 25 миллионов евро

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Европейский союз (ЕС) запустит программу по разминированию Украины на общую сумму в 25 миллионов евро, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перед саммитом Украина-ЕС в Киеве сверили часы с верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем. Имеем договоренность о том, что ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на 25 миллионов евро», — сообщил Шмыгаль.

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