Евросоюз запустит программу по разминированию Украины на 25 миллионов евро

Премьер Украины Шмыгаль анонсировал программу ЕС по разминированию на 25 миллионов евро

Европейский союз (ЕС) запустит программу по разминированию Украины на общую сумму в 25 миллионов евро, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Перед саммитом Украина-ЕС в Киеве сверили часы с верховным представителем Евросоюза Жозепом Боррелем. Имеем договоренность о том, что ЕС запустит программу гуманитарного разминирования на 25 миллионов евро», — сообщил Шмыгаль.