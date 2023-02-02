Отказ Сербии от вступления в НАТО объяснили

Политолог Леви назвал заявление Вучича об отказе вступать в НАТО козырем в отношениях с ЕС

Заявление президента Сербии Александра Вучича об отказе вступать в НАТО — это игра с внутриполитической аудиторией и разыгрывание козыря в отношениях с ЕС, объяснил «Ленте.ру» политолог Дмитрий Леви.

Ранее Вучич объявил, что страна не вступит в НАТО и сохранит военный нейтралитет. «Слушал глупости (…), что мы ведем Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведем. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», — сказал политик.

По мнению политолога, это попытка Вучича собрать максимальное количество баллов на внутренней политической арене, поскольку в Сербии неоднозначное отношение к большим расходам, связанным в том числе и с вступлением НАТО.

«Вучич пытается привлечь аудиторию противников, заигрывает с ними, вбрасывая такие слова, и заигрывает, можно сказать, со сторонниками России — по крайней мере, теми, кто более-менее спокойно относится к отношениям с Россией, теми, кто экономически отчасти завязан на отношениях с Россией», — высказался Леви.

Это внутренние игры, направленные на то, чтобы попытаться как-то урегулировать противостояние, однозначно не превратиться в антагониста российско-европейских отношений, максимизировать свою целевую аудиторию Дмитрий Леви политолог

Кроме того, это разыгрывание козыря в отношениях с Европейским союзом (ЕС), полагает политолог. «Если одна из стран заявляет, что она более самостоятельна, это повод для ЕС кинуть косточку, чтобы, может быть, какие-то решения прошли. А, может быть, даже всем по одной косточке, а особенно отличившимся странам — две. Это всегда приятно, всегда в переговорах работает», — пояснил он.

Ранее власти Сербии сравнили Брюссельские и Минские соглашения. Вице-премьер, глава МИД страны Ивица Дачич отметил, что Брюссельские соглашения между Сербией и Косово стали таким же обманом.

До этого силы НАТО заявили о проведении учений на территории Косова. Уточняется, что в учениях должны принять участие более 1,3 тысячи представителей Сил безопасности Косово.

