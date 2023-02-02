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14:41, 2 февраля 2023Спорт

Клуб потребовал миллионы долларов от обвиненного в изнасиловании Алвеса

Клуб «Пумас» потребовал пять миллионов долларов от обвиненного в изнасиловании Дани Алвеса

Фото: Henry Romero / Reuters

Мексиканский клуб «Пумас» потребовал компенсацию от обвиненного в изнасиловании бывшего игрока команды Дани Алвеса. Об этом стало известно UOL.

Клуб, который ранее расторг контракт с Алвесом, намерен получить от футболиста пять миллионов долларов. Отмечается, что сумма была прописана в соглашении игрока и начинала действовать при нарушении антидопинговых правил, публичном скандале или совершении преступления.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что 30 декабря он закрыл ее в туалете ночного клуба Sutton, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Футболисту грозит от 4 до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

Дарья Коршунова
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