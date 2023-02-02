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10:30, 2 февраля 2023Наука и техника

В России рассказали о характеристиках южнокорейской «ракеты-монстра»

Аналитик Корнев назвал южнокорейскую ракету Hyunmoo ответом Северной Корее

Фото: United States Army / Handout / Reuters

Баллистическая «ракета-монстр» Hyunmoo, которую планирует испытать Южная Корея, станет ответом Северной Корее. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, новые ракеты можно размещать в мобильных установках на автомобильном шасси, которые получат все компоненты комплекса, включая систему диагностики и прицеливания. Аналитик предположил, что такую систему можно размещать на кораблях, а особенностью ракеты стала малая отражающая поверхность.

Корнев уточнил, что на финальном участке полета ракета должна плохо обнаруживаться радарами и совершать противоракетные маневры. Также она может нести мощную боевую часть.

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«Судя по всему, это своего рода ответ, потому что Северная Корея создала уже несколько вариантов ракет такого класса, провела их испытания и уже развертывает такие ракетные комплексы. Южная Корея здесь находится в догоняющем положении», — сказал он.

Ранее стало известно, что Управление оборонных разработок Южной Кореи планирует провести испытательный запуск новой баллистической ракеты Hyunmoo-5 «в ближайшем будущем». Считается, что дальность ракеты составляет 3000 километров.

В январе агентство Yonhap сообщило, что КНДР может обладать минимум 15 и максимум 60 ядерными боеголовками.

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Даниил Иринин
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