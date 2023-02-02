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19:21, 2 февраля 2023Мир

Лавров обсудил строительство «справедливого многополярного миропорядка»

Глава МИД РФ Лавров на встрече с замглавы МИД КНР обсудил многополярный мир

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с первым заместителем главы МИД КНР Ма Чжаосюем строительство «справедливого многополярного миропорядка». Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подтверждено намерение твердо защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что двустороннее сотрудничество России и Китая в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других организаций «в полной мере отвечает партнерскому и доверительному характеру отношений наших стран».

Кроме того Лавров и Чжаосю подчеркнули неприятие Москвы и Пекина «конфронтационной политики, попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств, сдерживать их развитие путем введения санкций».

Ранее во время ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел России российский министр заявил, что отношения России и Китая переживают лучшие времена за всю историю.

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Глеб Бажуткин
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