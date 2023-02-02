Цены на нефть продолжили снижение

Стоимость нефти Brent упала ниже $81,5 за баррель впервые с 11 января

В ходе торгов 2 февраля цены на эталонный сорт нефти Brent опустились ниже отметки в 82 доллара за баррель — это произошло впервые с 11 января, свидетельствуют данные биржи ICE.

В нижней точке стоимость нефти Brent с поставкой в апреле 2023 года достигала 81,3 доллара за баррель. Сорт WTI торгуется на уровне 75,7 доллара за баррель, на минимуме цена составляла 74,9 доллара. На момент написания материала котировки скорректировались — Brent торгуется на уровне 82 долларов за баррель, а стоимость WTI составляет 75,9 доллара. Цены продолжают снижение, зафиксированное в начале торгов 2 февраля.

Котировки падают на фоне решения комитета ОПЕК+ дополнительно не сокращать добычу сырья. Министры энергетики стран-членов организации по итогам заседания мониторингового комитета подтвердили план добычи, согласованный 5 октября 2022 года — согласно нему, до конца 2023 года государства должна сократить производство на два миллиона баррелей в сутки. Следующее заседание комитета состоится 3 апреля.

Аналитики также отмечают, что рынок реагирует на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5-4,75 процента годовых. Действия ФРС по монетарной политике влияют на курс доллара, который в том числе влияет на стоимость сырьевых товаров.

В январе средняя цена основного экспортного сорта российской нефти Urals составила 49,48 доллара за баррель, сообщило ранее Министерство финансов России. Показатель упал в 1,7 раза по сравнению с январем прошлого года. По итогам 2022 года сорт Urals в среднем торговался по 76,09 доллара за баррель. Российский бюджет на текущий год при этом рассчитан исходя из цены за Urals в 70 долларов за баррель, и цена на уровне 50 долларов создает риски существенного снижения доходов бюджета.