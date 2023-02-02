ОКР отреагировал на позицию ООН по допуску российских спортсменов к турнирам

Президент ОКР Поздняков поддержал позицию ООН по допуску российских спортсменов к турнирам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале отреагировал на позицию ООН по допуску российских спортсменов к международным турнирам.

Поздняков поддержал заявление независимых экспертов ООН по правам человека, призвавших Международный олимпийский комитет (МОК) обеспечить условия для участия россиян в турнирах. Он подчеркнул, что акцент в обращении ООН сделан на то, что отечественные спортсмены должны соревноваться без каких-либо дополнительных условий и ограничений.

1 февраля эксперты ООН в области прав человека поприветствовали желание МОК рассмотреть возможность допуска атлетов из России к соревнованиям. Они посчитали, что необходимо обеспечить отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности.

25 января МОК опубликовал заявление о необходимости рассмотреть возможность возвращения россиян на международные турниры в нейтральном статусе. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление смогут только те спортсмены, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.