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20:58, 2 февраля 2023Наука и техника

Предприятие «Роскосмоса» получило лицензию на разработку авиатехники

НПО «Энергомаш» получило лицензию на производство камер сгорания двигателей SSJ-New

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») получило лицензию Минпромторга России на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники. Об этом сообщили в «Роскосмосе», передает ТАСС.

Отмечается, что лицензия необходима для проведения работ в рамках соглашения с «Объединенной двигателестроительной корпорацией» на производство камер сгорания авиадвигателей ПД-8 для российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet (SSJ-New).

Лицензию выдали бессрочно. Комиссия Минпромторга дала заключение о том, что предприятие способно ремонтировать, разрабатывать, испытывать и производить авиатехнику за исключением беспилотников с максимальной взлетной массой менее 30 килограммов.

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В ноябре госкорпорация «Ростех» сообщила, что модель SSJ-New с гондолами двигателя ПД-8 испытали в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского. ПД-8 заменит российско-французские двигатели SaM-146.

В мае бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация займется производством комплектующих для авиационных двигателей ПД-8 и ПД-14 на предприятии «Протон-ПМ».

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Даниил Иринин
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