Лавров упрекнул Евросоюз в самоедстве

Лавров заявил, что перестал следить за саммитами ЕС, упрекнув страны в самоедстве

Европейские страны начали заниматься самоедством, из-за чего нет больше смысла следить за саммитами Евросоюза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Я перестал следить за саммитами Евросоюза», — сказал глава МИД России, добавив, что ЕС занимается самоедством. «Уже все те, кто должен принимать решения, объявлены», — отметил Лавров.

Он также подметил, что все эти лица подписались под декларацией НАТО, где сказано об обещаниях сделать все возможное для альянса. В частности, «предоставлять территорию стран, которые не входят в НАТО» или же перебрасывать западную технику любого вида «поближе к российским границам». «Уже все это сказано», — заключил российский министр.

Ранее глава МИД России также рассказал о планах США на страны Европы. По мнению Лаврова, в дальнейшем США хотят экономически подавить ЕС. «Нет сомнений, что это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны», — сказал он. Лавров утверждает, что процесс такого экономического подавления уже начался.

Помимо этого, глава МИД России заявил о нежелании Запада подталкивать власти Украины к переговорам с Россией. Кроме того, он усомнился в самостоятельности украинского президента Владимира Зеленского и счел, что им манипулируют.