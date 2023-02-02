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14:00, 2 февраля 2023Спорт

В ОНК ответили на слова Кокорина о пользе тюрьмы

Правозащитница Меркачева: нормальному человеку не нужно проходить через опыт тюрьмы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нормальному человеку не нужно проходить через опыт тюрьмы. И вообще желательно никому не проходить через него, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. Так правозащитница ответила на слова о пользе тюрьмы.

Тюрьма ≠ хорошая школа

1 февраля российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал о пользе тюрьмы. Футболист заявил, что не жалеет, что у него был такой опыт, и назвал это хорошей школой.

Я не верю в то, что тюрьма делает людей лучше. Она, может быть, делает сильнее, но не все это испытание тюрьмой проходят. Я бы даже сказала, что большинство людей не проходит

Ева Меркачеваправозащитница

«В тюрьме ломается личность. Преступник уже или раненый, или больной. Он себя не уважает, других не уважает. Человек попадает в тюрьму, где его чаще всего заставляют выполнять несуразные приказы, наказывают за то, что он 30 раз не поздоровался и много-много всего. В итоге он освобождается еще более болезненным», — убеждена Меркачева.

Правозащитница рассказала, что в тюрьме заключенным не помогают избавиться от агрессии и жесткости, не помогают развиться как личностям, чтобы они больше не совершали преступления. Наоборот, в тюрьме людей еще больше калечат, добавила она.

«На сегодняшний день главная проблема в том, что нам требуется реабилитировать всех тех, кто освобождается. Этого не делалось, но сейчас принят закон, и, возможно, это все начнет работать. Это важный аспект», — сообщила член ОНК Москвы.

Опыт Кокорина

При этом Меркачева поделилась, что посещала Кокорина и видела условия, в которых футболист отбывал наказание.

Он отбывал наказание в таких условиях, где его никто не прессовал. Вроде бы как правила одни, но кого-то за что-то наказывают, а кого-то не трогают

Ева Меркачеваправозащитница

«С Кокориным все было прозрачно. У них была одна из лучших камер в "Бутырке" (Бутырский следственный изолятор/СИЗО № 2 г. Москвы — прим. "Ленты.ру"), по-моему, даже лучшая. Потом, когда они были в колонии, я тоже к ним приезжала, они сидели как все. Но это была адекватная колония. Я там не видела ужаса, когда люди голодают, когда людей не лечат», — сказала собеседница «Ленты.ру».

Член СПЧ убеждена, что футболисту повезло с условиями, поэтому он говорит про идеальную историю нахождения в тюрьме.

У нас такое количество в стране колоний, где не оказывают медицинскую помощь, где пытают, где насилуют. Что будет с человеком, если он окажется в такой колонии? Я не думаю, что он выйдет и скажет, что тюрьма — это классная школа, и каждый мужик должен ее пройти

Ева Меркачеваправозащитница
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Также на слова Кокорина отреагировал и бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов. «Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме», — ответил Радимов. Экс-игрок добавил, что лучше подчиняться законам.

В 2018 году Кокорин с младшим братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаев устроили две драки в центре Москвы. По итогам случившегося спортсмены были осуждены и провели десять месяцев в СИЗО и еще два — в тюрьме, после чего были освобождены по УДО.

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Алена Шевченко
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