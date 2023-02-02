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09:40, 2 февраля 2023Спорт

В США поддержали возвращение россиян на международные турниры

Глава Олимпийского комитета США Сайкс поддержал стремление МОК вернуть россиян на турниры

Фото: Mark Runnacles / Getty Images

Глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на международные турниры. Его слова приводит Associated Press.

«Мы выслушали многих спортсменов в США и понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира, но только при условии обеспечения безопасной и честной игры», — заявил он.

Сайкс добавил, что МОК должен продолжить изучение процесса возвращения, который сохранит существующие санкции и гарантирует допуск к турнирам только чистым спортсменам в нейтральном статусе.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

После этого глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может бойкотировать Игры-2024, если в них будут участвовать команды России и Белоруссии. Присоединиться к бойкоту также хотят Латвия и Польша.

Дарья Коршунова
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