В США поддержали возвращение россиян на международные турниры

Глава Олимпийского комитета США Сайкс поддержал стремление МОК вернуть россиян на турниры

Глава Олимпийского комитета США Джин Сайкс поддержал стремление Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян на международные турниры. Его слова приводит Associated Press.

«Мы выслушали многих спортсменов в США и понимаем их желание соревноваться со всеми лучшими атлетами мира, но только при условии обеспечения безопасной и честной игры», — заявил он.

Сайкс добавил, что МОК должен продолжить изучение процесса возвращения, который сохранит существующие санкции и гарантирует допуск к турнирам только чистым спортсменам в нейтральном статусе.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточнялось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

После этого глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может бойкотировать Игры-2024, если в них будут участвовать команды России и Белоруссии. Присоединиться к бойкоту также хотят Латвия и Польша.