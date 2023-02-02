Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:07, 2 февраля 2023Мир

Лавров признался в желании мира

Глава МИД России Лавров: я за мир, но себя надо защищать

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что придерживается миролюбивой позиции и желает мира, но считает, что себя надо защищать. Трансляцию его интервью ведет Sputnik.

«Я за мир однозначно. Я за мир», — подчеркнул дипломат. При этом Лавров тут же вспомнил фразу «Хочешь мира — готовься к войне», но заметил, что не разделает такую философию.

Министр убежден, что остановить конфликт на Украине не получается из-за противодействия Запада. Он в очередной раз подчеркивал, что США и ЕС не хотят, чтобы Москва и Киев садились за стол переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что переговоры могут пройти при условии вывода российских войск с территории ДНР и ЛНР. В России считают, что это неприемлемо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле прокомментировали уход ЧВК «Моцарт» с Украины
В правительстве опровергли угрозу дефицита сметаны
Назван процент недотягивающих до стандарта «все включено» российских отелей
Обнаружен новый коричневый карлик
Лавров анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск
Курс биткоина рекордно вырос
В отношении европейского нефтяного гиганта потребовали провести расследование
Мошенники уговорили инвалида поджечь российский военкомат
США профинансируют экономическое восстановление Украины и Молдавии
В России ответили на идею включить условия Грузии в соглашение Москвы и Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.