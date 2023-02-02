Лавров признался в желании мира

Глава МИД России Лавров: я за мир, но себя надо защищать

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что придерживается миролюбивой позиции и желает мира, но считает, что себя надо защищать. Трансляцию его интервью ведет Sputnik.

«Я за мир однозначно. Я за мир», — подчеркнул дипломат. При этом Лавров тут же вспомнил фразу «Хочешь мира — готовься к войне», но заметил, что не разделает такую философию.

Министр убежден, что остановить конфликт на Украине не получается из-за противодействия Запада. Он в очередной раз подчеркивал, что США и ЕС не хотят, чтобы Москва и Киев садились за стол переговоров.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, говорил, что переговоры могут пройти при условии вывода российских войск с территории ДНР и ЛНР. В России считают, что это неприемлемо.