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00:19, 4 февраля 2023Мир

Посол России осудил новые санкции Канады

Посол Степанов заявил о нарушении Западом международного права из-за новых санкций Канады
Олег Степанов

Олег Степанов. Фото: MFA Russia / Reuters

Посол РФ в Оттаве Олег Степанов осудил введение новых антироссийских санкций, напомнив, что любые ограничения, которые не одобрил Совет Безопасности ООН, являются незаконными. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам дипломата, несмотря на то, что всем это известно, западные страны пренебрегают международным правом. «На Западе уже все давно забыли о международном праве, делая иллюзию из своей концепции порядка, основанного на правилах», — заявил Степанов.

Ранее российский посол пообещал ответные меры на новые санкции Канады, под которые попали медиагруппа «Россия сегодня», а также журналисты и артисты. Степанов подчеркнул, что Москва всегда действует по принципу взаимности.

Новый санкционный список включает в себя 16 компаний и 38 физических лиц, они обвиняются в распространении «дезинформации и пропаганды». В частности, под действие санкций попали Николай Басков, Олег Газманов, Полина Гагарина и Надежда Бабкина.

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Варвара Кузьмина
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