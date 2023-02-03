В России оценили возможность сделки с США насчет территории Украины

Депутат Чепа назвал невозможной сделку с США насчет территории Украины

Россия не станет заключать с США сделку о прекращении специальной военной операции (СВО) ради получения территорий Украины, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что такое соглашение невозможно и противоречит интересам Москвы.

Как сообщила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung, в январе глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посещал Москву и Киев. Он предлагал сторонам заключить мир при условии, что Украина отдаст 20 процентов своей территории России, утверждают источники издания. По оценке Алексея Чепы, Москва бы не стала рассматривать такое предложение.

«Мы не боремся за какую-то территорию в 20 процентов. Это не вопрос сделок, это вопрос безопасности России, безопасности русских, безопасности Европы и в целом безопасности мира. То, что швейцарские СМИ озвучили, — это странная сделка, не наши методы и не наша позиция», — сказал депутат.

По данным Neue Zurcher Zeitung, поручение главе ЦРУ дал президент США Джо Байден. Однако обе стороны отвергли предложение. После этого Вашингтон одобрил передачу танков Abrams Украине.

Позже заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Давитт опроверг информацию о предложении ЦРУ передать России 20 процентов территории Украины, сообщает журнал Newsweek. Он назвал такие слухи беспочвенными.

20 января стало известно, что глава ЦРУ тайно посещал Киев в январе. Встреча проходила на фоне опасения Киева о том, как долго Вашингтон сможет оказывать поддержку, писало издание The Washington Post.

17 января глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с ТАСС допустил новую встречу с Бернсом, не уточнив дату и место.