Месси рассказал об отношениях с Мбаппе после финала чемпионата мира-2022

Месси признался, что у него нет проблем с Мбаппе после финала чемпионата мира-2022

Аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси рассказал об отношениях с одноклубником Килианом Мбаппе после финала чемпионата мира-2022. Его слова приводит Ole.

Месси отметил, что они смогли поговорить об игре и праздновании в Аргентине. «Сложно ли говорить о финале с тем, кто проиграл? Даже не хочется акцентировать на этом внимание, поднимать тему финала. Я сам был на другой стороне, мне тоже пришлось проиграть финал чемпионата мира, и я не хотел знать ничего относящегося к тому матчу. И ничего из того, что имело отношение к чемпионату мира, я тоже обсуждать не хотел», — признался он и подчеркнул, что у него нет проблем с Мбаппе.

Сборная Аргентины, капитаном которой является Месси, одержала победу над Францией, за которую выступает Мбаппе, в финале чемпионата мира в Катаре и третий раз в истории завоевала трофей. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

Международная федерация футбола признала Месси лучшим игроком турнира. Мбаппе, забивший восемь мячей за семь матчей, стал лучшим бомбардиром.