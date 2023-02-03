Reuters: полиция Норвегии продолжит допрос беглого экс-командира ЧВК «Вагнер» Медведева

Полиция Норвегии продолжит допрос бежавшего экс-командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Андрея Медведева, предоставив ему статус свидетеля. Об этом сообщает Reuters.

«Медведев ни в чем, кроме незаконного пересечения границы, не подозревается», — подчеркнули в Национальной службе уголовного розыска Норвегии. Отмечается, что Медведев передал следователям «некоторые цифровые материалы», проливающие свет на работу ЧВК.

Ранее участник ЧВК «Вагнер» Андрей Медведев рассказал о побеге под пулями из зоны специальной военной операции в Норвегию. До этого его работу в компании подтвердил Пригожин.

13 января пограничники и полицейские Норвегии задержали мужчину, который, как утверждается, незаконно пересек границу с Россией. Он перешел границу в районе близ Скройтнеса, а после обнаружения подал прошение о предоставлении убежища в стране.