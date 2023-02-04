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01:03, 4 февраля 2023Мир

В США двое подростков избили девятилетнюю девочку в школьном автобусе

Во Флориде двое подростков напали на девятилетнюю девочку в школьном автобусе и избили

Фото: Cameron Gibson / Unsplash

В городе Хомстед, штат Флорида, двое мальчиков напали на девятилетнюю девочку в школьном автобусе и жестоко избили. Инцидент прокомментировала мать пострадавшего ребенка в беседе с изданием Local10.

Происходящее было снято на видео, ролик быстро распространился по соцсетям. На кадрах видно, как подростки набрасываются на школьницу с кулаками. Однако никто из присутствующих не вмешался в ситуацию, включая взрослых, находящихся в автобусе. Об этом рассказала мать девочки, добавив, что она обратилась в полицию. Женщина намерена засудить подростков, напавших на ее дочь. Уточняется, что один из мальчиков задержан.

По словам матери, девочка вместе с ее двумя братьями начали учиться в новой школе только 9 января, но уже успели столкнуться с травлей со стороны других детей. Женщина рассказала, что, узнав об этом, она обсудила ситуацию с директором школы и его заместителем, но никаких мер принято не было. Кроме того, ей сообщили, что школа перегружена и порекомендовали забрать детей.

Ранее в Афинах были арестованы шестеро 15-летних подростков, насиловавших сверстника более месяца. Свои действия они снимали на видео, после чего распространяли среди друзей и одноклассников, а жертву травили и запугивали, чтобы заставить его молчать.

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Варвара Кузьмина
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