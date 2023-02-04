В психическом здоровье Кокорина усомнились

Публицист Стиллавин раскритиковал слова футболиста «Ариса» Кокорина о тюрьме

Публицист и ведущий Сергей Стиллавин раскритиковал слова российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что каждый нормальный мужчина должен хотя бы раз отсидеть в тюрьме. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.

Публицист усомнился в психическом здоровье футболиста, предложив показать его специалистам. «Надо бы показать его психиатрам, чтобы те дали заключение, почему 31-летний человек убежден, будто для становления мужчины необходимо преступить закон?» — написал он.

Стиллавин поинтересовался, являются ли подобные убеждение «той самой пропагандой криминальной романтики, которая с 2020 года карается двенадцатью годами зоны». «Или "другоэ"?» — задался вопросом ведущий.

Ранее Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — отметил спортсмен.