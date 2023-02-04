Во Франции указали на двойные стандарты в подходе к участию России в Олимпиаде

Французский политик Филиппо указал на двойные стандарты по допуску России на Олимпиаду

При обсуждении участия спортсменов из РФ в Олимпийских играх 2024 года в Париже используется политика двойных стандартов. На это в своем Twitter указал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он напомнил, что в 2004 году никто не задавался вопросом о присутствии спортсменов из США, хотя в то время страна незаконно вторглась в Ирак, что привело к бесчисленным жертвам.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Позднее МОК сделал новое заявление, указав, что концепция выступления представителей стран под нейтральным флагом хорошо зарекомендовала себя и сейчас обсуждается членами комитета.

В ответ на это заявление министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт пригрозил бойкотом Олимпийских игр 2024 года. Его поддержали министр спорта Польши Камиль Бортничук и председатель Национального олимпийского комитета (НОК) Латвии Жоржс Тикмерс.

По утверждению Бортничука, против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года выступают около 40 государств.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.