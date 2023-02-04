Бывший офицер-морпех заявил о подготовке США к поражению Украины

Экс-морпех США Риттер заявил, что американские власти готовятся к поражению Украины

Бывший офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что американские власти знают о неизбежности поражения Украины и уже начали подготовку к такому сценарию внутри страны. Его слова, прозвучавшие в одном из выпусков YouTube-канала Judging Freedom, приводит РИА Новости.

По его словам, Россия в настоящий момент «в процессе строительства мощного ударного кулака, против которого у Украины нет противодействия». Он добавил, что Соединенный Штаты столкнулись с серьезным вопросом. «Как можно продолжать отправлять военную технику ВСУ, зная, что их победа невозможна? Все уже признают, что поражение Украины неизбежно», — заявил он.

По мнению экс-морпеха, президент США Джо Байден знает, что после разгрома украинской армии его администрация будет вынуждена отвечать на очень сложный вопрос о том, как России удалось одержать победу в конфликте.

«И они хотят убедиться, что, когда это время настанет, они скажут: "Мы сделали все возможное, дали Украине все, чего они просили, включая и танки"», — сказал он.

Ранее Риттер заявил, что Вашингтон создает видимость поддержки Киева, поставляя танки Украине. Экс-морпех посчитал поставки танков Abrams политическим прикрытием. Он добавил, что США на самом деле не пытаются помочь Украине и приносят ее в жертву. А поставками танков Байден и его администрация стремятся сохранить репутацию.