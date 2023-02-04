Бывший тренер сборной России оценил действия выбившего зубы игроку СКА Радулова

Бывший тренер сборной России Плющев заявил, что Радулов не нарушал правил против Зыкова

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил действия форварда «Ак Барса» Александра Радулова, который выбил несколько зубов нападающему СКА Валентину Зыкову. Об этом сообщает «Спорт день за днем».

По словам специалиста, игрок казанской команды не нарушал правил. «Руки не поднимал, локоть не выдвигал, прыжок не делал в сторону соперника. Он жестко встретил своего соперника на противоходе, а тот опустил голову. Вот и все», — заявил Плющев.

Тренер также выразил уверенность, что травма не отразится на карьере Зыкова. «Тем более что парень сам по себе интересный игрок. Не думаю, что это потрясет его», — добавил Плющев.

Зыков получил травму 3 февраля в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На 24-й секунде встречи игрок петербургского клуба попытался отнять шайбу у Радулова, но тот встретил его силовым приемом, попав плечом в голову. Впоследствии оказалось, что форвард лишился нескольких зубов.