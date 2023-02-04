Роднина назвала плюс в возможном бойкоте Польшей Олимпиады-2024

Роднина заявила, что будет рада бойкоту Польшей Олимпиады-2024 по политическим мотивам

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина назвала плюс в возможном бойкоте Польшей Олимпийских игра 2024 года в Париже. Ее слова приводит Vprognoze.

«Я буду очень рада, если поляки станут бойкотировать Олимпийские игры по политическим мотивам», — заявила Роднина. Она объяснила это тем, что страна пропустит две следующие Олимпиады.

3 февраля заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский призвал к бойкоту Олимпиады-2024 в случае допуска россиян. Он назвал это необходимым давлением на Международный олимпийский комитет (МОК). По мнению польской стороны, 40 стран выступают против участия россиян в турнирах.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила. После критики со стороны Украины и стран Балтии МОК заявил, что окончательное решение еще не принято.

Олимпийские игры должны пройти в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.