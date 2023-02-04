Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 4 февраля 2023Мир

Захарова сравнила санкции Канады с действиями Третьего Рейха

Захарова: санкции Канады сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить «негерманский дух»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила санкции Канады против российских деятелей культуры и журналистов с действиями Третьего Рейха. Об этом она написала в своем Telegram.

«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», — отметила она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Канада ввела санкции против Баскова и Газманова
Захарова сравнила санкции Канады с действиями Третьего Рейха
Блинкен отказался назвать новую дату визита в Китай
В США двое подростков избили девятилетнюю девочку в школьном автобусе
Китай назвал гражданским залетевший в США аэростат
Британия захотела объявить «Вагнер» террористической организацией
G7 и Австралия согласовали потолок цен на российские нефтепродукты
Известная певица поделилась воспоминаниями о переезде в Москву
США в первый раз перечислили конфискованные активы россиян на нужды Украины
Посол России осудил новые санкции Канады
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.