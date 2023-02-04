Захарова сравнила санкции Канады с действиями Третьего Рейха
Захарова: санкции Канады сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить «негерманский дух»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила санкции Канады против российских деятелей культуры и журналистов с действиями Третьего Рейха. Об этом она написала в своем Telegram.
«Канадские санкции против российских журналистов и артистов сравнимы с попыткой Третьего Рейха уничтожить «негерманский дух» и заглушить голос разума через сожжение книг и запрет периодики», — отметила она.