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15:53, 5 февраля 2023Спорт

В деле самого титулованного футболиста мира появилась новая улика

Marca: белые кроссовки могут стать уликой в деле футболиста Дани Алвеса об изнасиловании

Фото: Henry Romero / Reuters

В деле бразильского футболиста Дани Алвеса, обвиненного в изнасиловании, появилась новая улика. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, сторона спортсмена настаивает на том, что на записях с камер видеонаблюдения видно, что сначала в туалет зашел Алвес, а через две минуты — предполагаемая жертва. Таким образом, они хотят доказать, что бразилец не увел ее в туалет насильно.

При этом сторона обвинения заявила, что футболиста не было видно на записях с видеокамер. Они утверждают, что есть несколько кадров, на которых видны белые кроссовки, принадлежащие обвиняемому. Отмечается, что обувь является ключевой уликой в деле.

Алвеса арестовали 20 января. Предполагаемая жертва футболиста сообщила, что он запер ее в туалете ночного клуба, где избил и изнасиловал. Медики подтвердили наличие у девушки повреждений, свидетельствующих об оказании сопротивления. Алвесу грозит от четырех до 12 лет тюремного заключения.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций, а также побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира.

Анастасия Борисова
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