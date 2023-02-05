Комиссар НХЛ сделал заявление об отказе россиянина надеть форму в поддержку ЛГБТ

Комиссар НХЛ Беттмэн заявил, что нужно уважать отказ Проворова от акции в поддержку ЛГБТ

Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн сделал заявление об отказе российского защитника «Филадельфии Флайерc» Ивана Проворова надевать форму в поддержку ЛГБТ-сообщества. Его слова приводит The Score.

Беттмэн заявил, что НХЛ выступает за инклюзивность, однако считает нужным уважать индивидуальный выбор. «Некоторым людям более комфортно участвовать в чем-то, чем другим. Разнообразие и дружелюбие заключается, в том числе, в понимании этих различий», — подчеркнул он.

Проворов отказался выходить на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» 18 января из-за использования на ней формы с символикой ЛГБТ. Спортсмен объяснил, что уважает выбор каждого, однако предпочитает оставаться верным себе и своей религии.

После этого канадский журналист TSN Горд Миллер призвал наказать российского хоккеиста. Он посчитал, что свобода слова не освобождает от последствий. Однако в руководстве лиги подчеркнули, что игроки вправе решать, в каких акциях участвовать. «Филадельфия» также выступила в поддержку своего игрока.