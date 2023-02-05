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13:09, 5 февраля 2023Спорт

Американский боец оценил победу над Федором Емельяненко в его прощальном бою

Американский боец MMA Райан Бейдер после победы назвал Федора Емельяненко легендой

Фото: Dave Mandel / Reuters

Американский боец смешанного стиля (MMA) Райан Бейдер оценил победу над россиянином Федором Емельяненко в его прощальном бою. Его слова приводятся в YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Спортсмен назвал Емельяненко легендой. «Не важно, что я победил. Меня это не волнует. Дело в том, что я дважды разделил клетку с ним. Рад, что стал частью этой истории», — заявил он.

Ранее 5 февраля Федор Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе, на кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец. После поражения Емельяненко огорчился тем, что не смог порадовать болельщиков и поблагодарил их за поддержку.

Поражение стало седьмым в карьере Емельяненко, в его активе 40 побед, еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. Россиянин владел титулами чемпиона организаций Pride и RINGS. Бейдер одержал 31-ю победу при семи поражениях.

Анастасия Борисова
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