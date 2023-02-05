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20:06, 5 февраля 2023Спорт

В ЦСКА одной фразой оценили возможность приглашения Дзюбы

Главный тренер ЦСКА Федотов рассказал, что в приглашении Дзюбы в клуб нет смысла

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о приглашении в клуб нападающего Артема Дзюбы. Его слова передает Sport24.

«В этом нет смысла», — такой фразой оценил эту возможность Федотов.

Ранее мнением о форварде поделился главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. «Если и могу цензурно выразить мое нынешнее отношение к Дзюбе одним словом, то это будет слово "безразличие"», — заявил он.

На данный момент Дзюба является свободным агентом. Его последним клубом был турецкий «Адана Демирспор», за который футболист выступал с августа по ноябрь 2022 года. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч. Россиянин принял решение расторгнуть контракт с командой, так как не получал достаточного количества игрового времени.

Дарья Коршунова
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