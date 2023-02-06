Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Клермон
0:2
Завершен
Монако
Франция - Лига 1|22-й тур
Мальорка
1:0
Завершен
Реал Мадрид
Испания - Примера|20-й тур
Ноттингем Форест
1:0
Завершен
Лидс Юнайтед
Англия - Премьер-лига|22-й тур
Торино
1:0
Завершен
Удинезе
Италия - Серия А|21-й тур
Локомотив
4:0
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:6
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Завершен
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|22-й тур
01:03, 6 февраля 2023Спорт

Стали известны подробности следующего поединка Макгрегора

Глава UFC Уайт рассказал, что бой между Макгрегором и Чендлером пройдет в полусреднем весе
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал подробности следующего поединка ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора. Его слова приводит The Ringer MMA Show.

Глава промоушена заявил, что поединок Макгрегора против американца Майкла Чендлера запланирован на третью четверть года и скорее всего пройдет в сентябре. «Мы поговорили о весовой категории. И решили, что бой пройдет в полусреднем весе», — добавил он.

О том, что Макгрегор подерется с Чендлером, стало известно 4 февраля. Уайт сообщил, что бойцов позвали на позиции тренеров в реалити-шоу The Ultimate Fighter 31, и в финале сезона они должны сойтись в октагоне.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Зеленский оценил ситуацию в Донбассе
Европе предрекли подорожание нефтепродуктов
Отношения США и Китая оказались под ударом из-за сбитого «шпионского шара»
В Совфеде предупредили Европу о последствиях эмбарго на российское топливо
Стало известно о требовании Украины к Израилю
Эстония запретит водителям ввозить российский бензин в канистрах
В США девушка погибла в ходе стрельбы на рэп-концерте
Россиян предупредили о новой волне коронавируса
В Германии поддержали идею создания аналога G20 для решения конфликта на Украине
Бездомная начала продавать свои откровенные фото и разбогатела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.