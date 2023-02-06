Россияне рассказали о пережитом в Турции землетрясении

Пережившие землетрясение в Турции россияне рассказали о качавшихся домах

Пережившие землетрясение в Турции россияне сообщили, что почувствовали несколько подземных толчков разной силы. Также собеседники добавили, что их дома стали качаться от колебаний. Подробностями о катаклизме они поделились в разговоре с «Лентой.ру».

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции в районе Пазарчик в Кахраманмараше 6 февраля в 4:17. Наибольшие разрушения произошли на юго-востоке страны.

«Проснулась я за пару минуту до толчков. Первое колебание было зафиксировано в 4:17, а до нас докатилось в 4:22. Пол и кровать заходили ходуном. Тут же зазвенели люстры. Мы побежали в гостиную, так как там люстра с подвесками», — рассказала пережившая землетрясение Наталия Эльмас Кара, владелица агентства Russian Mersin.

Девушка отметила, что «гремела» не только люстра, но и сам дом «ходил из стороны в сторону». Стены колебались, добавила она.

Длилось около пяти минут. Потом успокоилось. Через 5-10 минут или около снова затрясло, также двигался дом, люстры гремели. Правда, было уже чуть слабее Наталия Эльмас Кара

Проживающая в турецком городе Мерсин россиянка Алина в беседе с «Лентой.ру» сообщила, что проснулась в 4:17 от того, что сильно качалась кровать.

«Было ощущение как в поезде. Сначала не поняла, что происходит. Потом увидела, как люстру качает. Через 5 минут пошла вторая волна, но уже немного слабее», — сообщила девушка.

Пережившая землетрясение Алина добавила, что ее дочь так и не успела понять, что произошло. «А мне было не по себе. Потом с мужем решили уйти из дома и уехать в пустырь и переждать», — заключила она.

Толчки также почувствовали в соседних государствах — Сирии, Ливане. В некоторых районах города Алеппо были повреждены здания.

Также стало известно, что среди жертв и пострадавших в результате землетрясения на юго-востоке Турции россиян нет. За помощью в диппредставительства России соотечественники не обращались.