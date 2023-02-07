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09:52, 7 февраля 2023Спорт

Боец лиги Нурмагомедова объявил о переходе в UFC

Американский боец лиги Нурмагомедова Кевин Ли объявил о переходе в UFC

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Американский боец Кевин Ли, известный по выступлениям в лиге Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, объявил о возвращении в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова приводит ESPN.

Спортсмен рассказал, что достиг договоренности с президентом промоушена Дэйной Уайтом и главным исполнительным директором Хантером Кэмпбеллом. «Я благодарен им за то, что они приняли меня обратно, и с нетерпением жду следующей главы моей карьеры», — заявил боец.

Ли дебютировал в Eagle FC 11 марта 2022 года на турнире в Майами. Он одержал победу над ветераном UFC Диего Санчесом. Позднее американец принял ислам. Ли признавался, что зарабатывает в Eagle FC Нурмагомедова больше, чем некоторые чемпионы UFC. Он также подчеркивал, что в организации присутствует высокий уровень конкуренции между бойцами.

В UFC боец выступал с февраля 2014 года по август 2021-го. В предыдущем поединке с рамках промоушена он проиграл соотечественнику Даниэлю Родригесу единогласным решением судей.

Всего на счету Ли 19 побед при семи поражениях. Он выступает на профессиональном уровне с 2012 года.

Ксения Курашкина
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