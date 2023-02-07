Российские дипломаты выехали в эпицентр землетрясения в Турции

Посольство РФ в Анкаре: российские дипломаты выехали в эпицентр землетрясения в Турции

Российские дипломаты выехали в эпицентр землетрясения в турецкий Кахраманмараш. Об этом сообщило посольство посольство РФ в Анкаре в официальном Telegram-канале.

«На место трагедии, в эпицентр землетрясения — Кахраманмараш — срочно выехала группа дипломатов, которые оказывают логистическое и переводческое содействие прибывшим на помощь российским спасателям МЧС», — отметили в российской дипмиссии.

Представители посольства также подчеркнули, что обращения по поводу гибели российских граждан «тщательно фиксируются и незамедлительно передаются турецким властям для оперативного реагирования».

Ранее глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус сообщил о более чем 3300 погибших и 20 424 раненых за минувшие сутки в результате землетрясения в Турции.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 — сильнейшее на территории страны с 1939 года. Эпицентром катаклизма стал район в провинции Кахраманмараш на юге страны. Во второй половине дня было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7 в центральной части страны. По последним данным управления по чрезвычайным ситуациям, погиб 3381 человек, пострадали более 20,4 тысячи.