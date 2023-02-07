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18:58, 7 февраля 2023Россия

Омбудсмен рассказала о состоянии изрезанной в туалете школы пятиклассницы

Детский омбудсмен Мишонова: врачи прооперировали изрезанную в туалете школы пятиклассницу

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Состояние изрезанной в школьном туалете пятиклассницы из подмосковных Химок остается тяжелым, однако врачи уже прооперировали ее и зашили все раны. Об этом в своем Telegram-канале заявила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ребенок остается в реанимации. «Давление стабилизировано, все раны зашиты. В операционной она провела три часа», — рассказала уполномоченная по правам ребенка.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что ни один из внутренних органов изрезанной ножом пятиклассницы не был задет. По данным издания, школьницу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние стабилизируется.

О происшествии в лицее № 10 города Химки стало известно ранее 7 февраля. Во время перемены одна из учениц напала с кухонным ножом на сверстницу в туалете. Девочка нанесла пострадавшей более 20 ударов в голову и грудь, после чего вернулась в класс, залитая кровью, и заявила: «Я ее убила». Как стало известно, нож нападавшая принесла из дома.

Ранее появились подробности о семье изрезавшей сверстницу ножом пятиклассницы из Химок.

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Марк Леонов
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