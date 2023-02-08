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08:51, 8 февраля 2023Мир

В США обратили внимание на обширную разведывательную сеть Китая по всему миру

WP: разведка США считает, что сбитый аэростат КНР является частью масштабной программы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Сбитый в штате Южная Каролина китайский аэростат являлся частью масштабной и обширной программы КНР, которая снабжала Пекин разведывательными данными в регионах, представляющих стратегический интерес. На выводы разведки США обратила внимание газета The Washington Post (WP).

По данным источников в Белом доме, сеть разведывательных аэростатов, развернутых практически по всему миру, позволила Китаю получить информацию о расположении важных военных объектов в Японии, Индии, Вьетнаме, Тайване и Филиппинах, и теперь представители этих стран намерены воспрепятствовать их дальнейшей работе. «Наши союзники и партнеры проявляют к этому большой интерес», — заявил высокопоставленный представитель администрации.

«Все эти аэростаты являются частью разведывательного воздушного флота КНР, разработанного для проведения операций по наблюдению, которые также нарушают суверенитет других стран», — считают в Пентагоне.

По словам военных, у командования США нет иллюзий, что аэростат был всего лишь метеозондом, который сбился с курса из-за ветра. Согласно их информации, некоторые из этих аэростатов оснащены электрооптическими датчиками или цифровыми камерами, которые могут делать очень качественные фотографии местности, а также имеют средства радиосвязи и спутниковой передачи данных.

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«Китайский шар» появился в небе над северной частью США 3 февраля. Американские власти некоторое время наблюдали за ним, называя объект разведывательным аппаратом. При этом в МИД КНР заявляли, что это аэростат, который по ошибке оказался в небе над страной.

4 февраля США сбили аппарат в небе над Южной Каролиной. Позже в китайском МИД заявили, что инцидент с аэростатом нанес ущерб стабилизации отношений двух государств.

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Дмитрий Сотак
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